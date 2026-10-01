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Endonezya'da batan Virgo Transport 8 gemisinde ölü sayısı 78'e yükseldi

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Endonezya'nın Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan Virgo Transport 8 gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi. Kayıp 57 kişi aranırken, gemi kaptanı denize elverişsiz gemiyi kullandığı şüphesiyle tutuklandı.

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan "Virgo Transport 8" gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi, kayıp 57 kişi aranıyor.

Endonezya'da 13 Eylül'de olumsuz hava şartları sırasında alabora olan Virgo Transport 8 yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Endonezya Arama Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiği ifade edildi. Kayıp 57 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Ulusal Polis Sözcüsü Trunoyudo Wisnu Andiko ise yaptığı açıklamada, gemi kaptanının tutuklandığını duyurdu. Kaptanın, Endonezya'nın denizcilik yasasını ihlal ederek kasten denize elverişsiz bir gemiyi kullandığından şüphelenildiği, 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceği öğrenildi.

Ne olmuştu

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisi 13 Eylül'de Java Denizi'nde alabora olmuştu. Geminin 243 kişiyi taşıdığı öğrenilirken, 108 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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