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Endonezya'daki 6.7'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı

Endonezya'daki 6.7'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Depremde birçok bina ve altyapı hasar gördü.

Endonezya'nın orta kesimindeki Sulawesi Adasında dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adasında bulunan Orta Sulawesi ilinin başkenti Palu'da dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem can kaybına yol açtı. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sigi bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Palu, Sigi ve Poso'yu birbirine bağlayan yol, 6 ibadethane, 2 köprü, 2 ofis binası ve 67 evde hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sulawesi'de 2018'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ocak 2021'de Sulawesi adasındaki Mamuju şehri yakınlarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise en az 100 kişi yaşamını yitirmişti. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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