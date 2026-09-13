Endonezya açıklarındaki gemi kazasında 6 kişi öldü

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan, ancak Java Denizi'nde yan yattığı tespit edilen Virgo Transport 8 yolcu gemisinde 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya açıklarında irtibatın kesildiği Virgo Transport 8 yolcu gemisine ilişkin gelişme yaşandı. Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan geminin Java Denizi'nde yan yatması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 30'u mürettebat olmak üzere 243 kişinin bulunduğu gemiden 107 kişinin tahliye edildiği, 130 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi düzenlediği basın toplantısında, bir helikopter gözlemlerine dayanarak geminin battığını değil, yan yattığını söyledi. Purwagandhi, olayın nedeninin daha fazla soruşturmanın ardından belirleneceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı