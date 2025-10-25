En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Yarış Ortaokulu önünde yaşları 10-13 arasında değişen kız öğrencilerin bir arkadaşlarını saçından sürükleyip tekmelediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler sonrası olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.
- Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında bir kavga yaşandı.
- Yaşları 10 ila 13 arasında değişen bir grup kız öğrenci, bir arkadaşlarını darp etti.
- Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.
- Görüntülerde mağdur kızın saçının çekildiği, yerde sürüklendiği ve tekmelendiği görüldü.
- Kavga eden öğrencilerin birbirlerini isimleriyle hitap ettiği duyuldu.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında çıkan kavga büyük tepki topladı. Olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
YAŞLARI 10 İLA 13 ARASINDA
Okul çıkışında çekilen görüntülerde, yaşları 10 ila 13 arasında değişen birkaç kız öğrencinin, bir arkadaşlarını aralarına alarak darbettikleri görüldü. Görüntülerde öğrencilerin mağdur kızın saçını çekip yerde sürükledikleri ve tekmeledikleri anlar yer aldı.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Olay anını diğer öğrenciler cep telefonlarıyla kaydederken, videoda tarafların birbirine isimleriyle hitap ettikleri duyuldu. Bu da kavga edenlerin birbirlerini tanıyan arkadaşlar olduğunu ortaya koydu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Kamuoyundan "Çocuklar artık okullarda bile güvende değil" yorumları gelirken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.