En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında çıkan kavga büyük tepki topladı. Olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

YAŞLARI 10 İLA 13 ARASINDA

Okul çıkışında çekilen görüntülerde, yaşları 10 ila 13 arasında değişen birkaç kız öğrencinin, bir arkadaşlarını aralarına alarak darbettikleri görüldü. Görüntülerde öğrencilerin mağdur kızın saçını çekip yerde sürükledikleri ve tekmeledikleri anlar yer aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay anını diğer öğrenciler cep telefonlarıyla kaydederken, videoda tarafların birbirine isimleriyle hitap ettikleri duyuldu. Bu da kavga edenlerin birbirlerini tanıyan arkadaşlar olduğunu ortaya koydu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Kamuoyundan "Çocuklar artık okullarda bile güvende değil" yorumları gelirken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.