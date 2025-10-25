Haberler

En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti

En büyüğü 13 yaşında! Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Yarış Ortaokulu önünde yaşları 10-13 arasında değişen kız öğrencilerin bir arkadaşlarını saçından sürükleyip tekmelediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler sonrası olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

  • Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında bir kavga yaşandı.
  • Yaşları 10 ila 13 arasında değişen bir grup kız öğrenci, bir arkadaşlarını darp etti.
  • Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.
  • Görüntülerde mağdur kızın saçının çekildiği, yerde sürüklendiği ve tekmelendiği görüldü.
  • Kavga eden öğrencilerin birbirlerini isimleriyle hitap ettiği duyuldu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Yarış Ortaokulu çevresinde kız öğrenciler arasında çıkan kavga büyük tepki topladı. Olay anının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

YAŞLARI 10 İLA 13 ARASINDA

Okul çıkışında çekilen görüntülerde, yaşları 10 ila 13 arasında değişen birkaç kız öğrencinin, bir arkadaşlarını aralarına alarak darbettikleri görüldü. Görüntülerde öğrencilerin mağdur kızın saçını çekip yerde sürükledikleri ve tekmeledikleri anlar yer aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Olay anını diğer öğrenciler cep telefonlarıyla kaydederken, videoda tarafların birbirine isimleriyle hitap ettikleri duyuldu. Bu da kavga edenlerin birbirlerini tanıyan arkadaşlar olduğunu ortaya koydu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Kamuoyundan "Çocuklar artık okullarda bile güvende değil" yorumları gelirken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBIRGUL Oke:

23 senede ülkeyi getirdikleri yer Halka sürekli nefret tehdit zorbalık yapan iktidarın çocukları bunlar Bitik bir nesil kayıp kuşak...

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Haklisin ama, israrla Turkiye'ye focus oluyorsunuz ama, butun dunya ayni halde...

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Doğru söze ne denir .

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBozkurt:

Kâmalin askerleri olmasın bunlar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Demir:

benim çocuğuma yapsınlar hepsini tek tek dağa kaldırırımm herkes kazandığı içine sahip çıksınnn nokta

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

bunların yemi fazla gelmiş.mutlaka bı kırık için kavga ediyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarakulak_01:

Senin çocuğun yapsada senin çocuğunu dağa kaldırsalar peki

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOkan :

Yetişkinlerin durumuna bakılacak olursa, her şeyi siyasete bağlamaları ve kin nefret içinde boğulmaları... Böyle insanlardan başka nasıl nesil beklenebilir... Bu çocuklar sizin gibi bi4birine tahammülü kalmamış, kin ve nefret duygusuyla yaşayanların çocukları, hiç kusura bakmayın arkadaşlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Alkollü sürücü polisin sabrını sınadı, gazetecileri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin

Polisin sabrını sınadı, muhabirleri tehdit etti: Ağırlığımı göreceksin
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Mourinho ilk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu

İlk kez bu kadar açık konuştu: Fener'den ayrılma sebebim o futbolcu
Otobüs bariyerlere çarptı, sürücü alkollü çıktı

Otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı! Kazanın nedeniyse skandal
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
İstanbul'da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü

İstanbul'un en işlek caddesinde yol çöktü
