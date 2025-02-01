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Emzirirken Uyuyakalan Anne, Bebek Hayatını Kaybetti

Emzirirken Uyuyakalan Anne, Bebek Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirirken uyuyakalması sonucu genzine süt kaçan 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirirken uyuyakalması sonucu genzine süt kaçan 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Topuz Sokakta bulanan evde meydana geldi. Murat (34) ve Elzana Sayfat (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeğini, anne kucağına alıp emzirmeye başladı. Anne, kucağındaki bebeği emzirirken uykuya daldı. Kısa süre sonra uyanan kadın, bebeğinin hareketsiz olduğunu görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybeden bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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