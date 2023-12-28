FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatta olan 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyururken, soruşturmadan da yeni detaylar ortaya çıktı. 2017'de "Garson" kod adlı gizli bir tanık, bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu. SD kartların tamamının şifresi MİT tarafından 6 yılda kırdı ve devam eden soruşturmada 445 emniyet mensubu açığa alındı.

445 EMNİYET MENSUBU AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

63'Ü İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDAN

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından dijital materyaller üzerinde yapılan geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı olduğu iddiasıyla açığa alınan 445 aktif emniyet mensubunun 63'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan olduğu öğrenildi. Biri "komiser yardımcısı" pozisyonundaki 63 FETÖ/PDY iltisaklısının, çeşitli ilçe emniyet müdürlükleri ile operasyonel şubelerde görev yaptıkları öğrenildi.

2017'DE "GARSON" KOD ADLI GİZLİ TANIK İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan soruşturmaya ilişkin yeniden detaylar da çıkmaya devam ediyor. Halk TV'nin haberine göre FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık itirafçı oldu.

MİT KARTLARIN ŞİFRESİNİ KIRDI

Tanığın 2017'de verdiği bir cep telefonu ve 2 SD kartların yüzde 30'u çözülmüş geri kalan kısmı şifreli olduğu için açılamadı. SD kartların tamamı MİT tarafından 6 yıl sonra çözüldü.

MİT'in KOM'a teslim ettiği şifresi kırılmış dokümanlarda, FETÖ'nün 4 bin 672 mahrem sorumlusunun ismi SD karttan çıkarak deşifre edildi. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma devam ederken 445 polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.