Son dakika haber... Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu

Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde bir otomobil emniyet şeridi olmayan yerde lastiğini kontrol etmek için aracını sağa çekti. O sırada seyir halindeki kamyon, otomobili son anda görüp manevra yapmak isteyince kaza meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kazada trafik uzun süre durdu.

Kaza, TEM otoyolu Kocaeli geçişi Derince mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZOU 58 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü İrfan Ulusoy otoyolda seyir halinde ilerlerken, otomobilin lastiğini kontrol etmek için emniyet şeridinin olmadığı bir bölgede aracını sağa çekip durdu. Araçta yolcu olarak bulunan Kamil Yoldaş isimli şahsa kontrol etmesini söyledi. Lastiği kontrol ettiği esnada arkasından gelen 81 EL 119 plakalı Sezer A. isimli kamyon sürücüsü yolun en sağında duran otomobili fark edince manevra yaptı. Kamyon, manevra neticesinde önce otomobile çarpıp ardından yeşil alana sürüklendi. Kamyon, bariyerlere çarparak durabilirken lastiği kontrol eden Kamil Yoldaş çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kamil Yoldaş, sağlık ekiplerince tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleriyse parçalanan bariyeri keserek yoldan kaldırdı. Kazadan dolayı TEM Otoyolunun Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.