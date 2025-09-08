Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü: 14 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), provokatif içerikli paylaşımlar yapan hesaplar için harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada, 14 kişi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem açıkladı.

"14 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; Bazı sosyal medya hesapları üzerinden: "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

