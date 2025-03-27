İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Emirdağ'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ramazan'da Huzur Sağlıyor

Emirdağ'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ramazan'da Huzur Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçileri Ramazan ayı boyunca sahurda güvenliği sağlamak için 7 gün 24 saat yoğun mesai harcıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bekçilerin çeşitli alanlarda devriye faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerimiz Ramazan ayı boyunca sahurda huzur ve güveni sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilçede huzurun sağlanması için emniyet teşkilatının fedakarca görev yaptığı kaydedildi. Emniyet personellerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarının vurgulandığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz Ramazan Ayı boyunca sahurda huzur ve güveni sağlamaya devam ediyor. Gece kartalları ilçe merkezinde bulunan kamu ve özel binalar başta olmak üzere okullar, park bahçeler, metruk binalar, kent ormanı gibi alanlarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.