Üye Girişi
Haberler

Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada yapıldı. Yapılan incelemelerde M.O., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bolvadin Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Emirdağ Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title