Emirdağ'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada yapıldı. Yapılan incelemelerde M.O., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bolvadin Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR