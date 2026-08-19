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Kütahya'da orman yangını kontrol altında

Kütahya'da orman yangını kontrol altında
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Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Köprücek köyü yakınlarında öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle alevlerin daha geniş bir alana yayılması önlendi ve yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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