TikTok'ta çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuşun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

ERBAA İLÇESİNDE YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.

2010 YILINDA MALULEN EMEKLİ OLMUŞ

Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010'da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TİKTOK'TA CANLI YAYINLAR YAPIYORUM"

Mehmet A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, "Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim" dedi.