Emekli Polis, Ayrıldığı Eşini Öldürdü

Emekli polis memuru ayrıldığı eşini 'Barışmadığı' için öldürmüş

ADANA - Adana'da boşadığı eşini öldüren emekli polis memurunun cinayeti 'Barışmadığı' için işlediği ortaya çıktı. Olay sonrası intihara teşebbüs eden eski polis hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Recep Çürük (54), 3 yıl önce Esengül Kaya ile anlaşamadıkları için boşandı. Bir süredir eski eşi tarafından ölüm tehditleri alan Kaya, polise şikayetçi oldu. Mahkeme kararı ile Çürük hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Uzaklaştırma kararına uymayan eski koca Kaya'nın bir kafede olduğunu öğrenip yanına gitti. Burada Çürük, eski eşine 'Barışmak istiyorum' dediği öne sürüldü. Kaya ise barışmak istemediğini söyleyince Çürük, tabancasıyla 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kaya başından ve göğüs kısmından vuruldu.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti.

Ayrıldığı eşini öldürdükten sonra aracıyla kaçan şüpheli İmamoğlu ilçesinde tespit edildi. Polis, Çürük'ün aracıyla gittiği sırada 'dur' ihtarında bulundu. Çürük aracını durdurup kaçamayacağını anlayınca tabancasıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Çürük, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Çürük hayatını kaybetti.