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Emekli Öğretmen FETÖ'den Yakalandı

Emekli Öğretmen FETÖ'den Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan emekli öğretmen R.Y., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan emekli öğretmen R.Y., jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.Y., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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