Emekli edebiyat öğretmeni teknesinin altında ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir süredir balıkçılık yapan emekli edebiyat öğretmeni, teknesinin altında denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saat 07.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı rıhtım 1'de meydan geldi. Emekli edebiyat öğretmeni 67 yaşındaki Muzaffer Kaynak, bir süre önce aldığı tekne ile balık turlarına çıkıyordu. Dün bir grup ile sabah saatlerinde balığa çıkmak için sözleşen Kaynak, akşam teknesinde kaldı. Komşu teknedeki arkadaşları ile vakit geçiren Muzaffer Kaynak, kendi teknesine döndü. Sabah saatlerinde balık turuna çıkmak için teknenin yanına gelen balıkçı grubu, telefonla aramalarına rağmen Kaynak'a ulaşamadı. Gruptan bir kişi teknenin yanında suda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Sahil Güvenlik, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İlk olarak sudan çıkarılan Kaynak'ın tüm eşyalarının üzerinde olduğu ve herhangi bir kesici delisi alet yaralanmasının olmadığı belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.