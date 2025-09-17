Haberler

Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımları sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.

Emekli Albay Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından bugün Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' olduğu öğrenildi.

Ordu Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren Özeller, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı Doğukan Kozan, Orkun Özeller'in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Almanya'da kayıp Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu

Günlerdir aranan Türk kadının cansız bedeni bavul içinde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor

Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaşça beyni yiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.