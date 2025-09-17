MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yaptığı paylaşımları sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.

Emekli Albay Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrasında hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından bugün Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçesinin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' olduğu öğrenildi.

Ordu Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren Özeller, hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatı Doğukan Kozan, Orkun Özeller'in tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. - ORDU