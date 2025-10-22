Haberler

Elmadağ'da Tavukları Tilki Avladı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir vatandaş, kümesindeki tavukların azalmasını fark edince güvenlik kamerası kurup gece nöbet tutmaya başladı. Oğlunun çatıda tilkiyi görmesi üzerine olayın görüntüleri kaydedildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kümesindeki tavukların azalması üzerine gece nöbet tutan vatandaş, hırsız tilkiyi çatıda görünce şok oldu.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Hakan Sarıbıyık isimli vatandaş, eşinin uyarısı üzerine kümesindeki 20 kadar tavuğun azaldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kuran Sarıbıyık, gece nöbet beklemeye de başladı. Sarıbıyık, eşinin yumurtaların her gün azaldığını söylemesi üzerine baktıklarında tavukların eksildiğini fark ettiklerini belirterek, "Biz de gece nöbet beklemeye başladık. Oğlum nöbet beklerken çatıda tilkiyi görünce görüntüsünü çekmiş. Bana, 'Baba çatıda tilki var' dedi. Biz kümeste beklerken çatıda gördük" diye konuştu.

Tilkinin çatıdaki güvenlik kamerasının hemen yanındaki görüntüsü gülümsetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
