Elmadağ'da Kaçan İki Dana Vatandaşları Koşturdu

Elmadağ'da Kaçan İki Dana Vatandaşları Koşturdu
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kesilmekten kurtulmak için sahiplerinden kaçan iki dana, vatandaşların peşinden koşmasına sebep oldu. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahiplerinin elinden kurtularak kaçan iki dana, vatandaşları peşinden koşturdu.

Elmadağ ilçesinde kesilmeye götürülürken sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar dağa doğru kaçtı. Vatandaşlar, kaçan hayvanları yakalamak için büyük uğraş verdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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