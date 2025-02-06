Ellerinde Kılıçla Caddeye Çıkan İki Genç Yakalandı

Erzurum'da ellerindeki kılıç ile caddeye yürüyen iki genç sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün gece yarısı Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi mevkiinde elinde kılıç olan bir şahsın cadde üzerinde yanındaki bir arkadaşı ile yürüdüğü görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine; Asayiş Şube Müdürlüğünce tahkikat başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şahısların kimlik tespiti yapılarak belirtilen olayda kullandıkları kılıç teslim alındı. Şahıslar O.D ve M.H.K bahse konu kılıç ile birlikte gerekli işlemler için Gölbaşı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada Erzurum Emniyet müdürü Kadir Yırtar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şahısların kılıcı hediye olarak aldıklarını ve paket yapamadıkları için ellerinde taşımak zorunda kaldıklarını beyan ettiklerini, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğünü belirtti. - ERZURUM