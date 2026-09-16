Elektrikli kağıt toplama aracı alev aldı, yangın söndürme tüpleri işe yaramadı

Bursa'da elektrikli kağıt toplama aracı seyir halindeyken bir anda alev aldı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmek istedi ancak tüplerin hiçbiri yangını söndürmeye yeterli olmadı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkan elektrikli bir aracın kasasındaki hurda kağıtlar alev aldı. Kısa sürede alevler büyüdü, elektrikli araç alev topuna döndü. O sırada oradan geçen sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istese de tüpler alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı