Elektrikli Bisikletten Düşen Adam 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 43 yaşındaki Gökhan A., 5 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi neticesinde ağır yaralanan 43 yaşındaki adam, 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

8 Haziran günü Pınarlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Gökhan A. (43) elektrikli bisikleti ile seyir halindeyken yolun gevşek toprak olması sebebiyle kontrolü kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Gökhan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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