Elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan kaza kamerada

Karaman'da yolcu minibüsünün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Hisar Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan kontrollü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 M 0035 plakalı yolcu minibüs Ahmet Şahin'in (56) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün altında kalan elektrikli bisiklet, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü adam ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmet Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Polisin incelemelerinin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yolcu minibüsünün kavşakta elektrikli bisiklete çarptığı anlar görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı