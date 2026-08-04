Telefonla Oynayan Sürücü Kazaya Neden Oldu, Kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün seyir halindeyken telefonuyla oynaması kazaya neden oldu. Park halindeki motosiklete ve ardından bir araca çarpan bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisiklet sürücüsü seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Dikkati dağılan sürücünün kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet, ardından park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü, elektrikli bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün telefonuyla ilgilendiği sırada kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı