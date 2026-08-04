Haberler

Telefonla Oynayan Sürücü Kazaya Neden Oldu, Kaçtı

Telefonla Oynayan Sürücü Kazaya Neden Oldu, Kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün seyir halindeyken telefonuyla oynaması kazaya neden oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsünün seyir halindeyken telefonuyla oynaması kazaya neden oldu. Park halindeki motosiklete ve ardından bir araca çarpan bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisiklet sürücüsü seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Dikkati dağılan sürücünün kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet, ardından park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü, elektrikli bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün telefonuyla ilgilendiği sırada kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

N'Golo Kante ''Yok artık'' dedirtti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Galatasaray, NBA Avrupa'da yer almak için gün sayıyor

Dünyanın gözü bu turnuvada! Ülkemizden katılan ilk ekip G.Saray olacak
Erdal Beşikçioğlu'nun 12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım

12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı