Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı: Genç Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında, Mehmet Gökay Odabaş'ın (19) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda bilirkişi raporu dava dosyasına ulaştı. Raporda elektrikli bisiklet firması Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 80 oranında kusurunun bulunduğu belirtildi. Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan avukat İrem Aydın, "Bizim en büyük amacımız bir an önce bu ürünlerin toplatılması. Toplanması için mücadelemizi vereceğiz ki başka canlar yanmasın" dedi.

Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde, 24 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş odasında uyurken şarja bıraktığı elektrikli bisikletinin bataryası patlayarak yangın çıkmıştı. Çıkan yangında genç, dumandan etkilenerek kaldırıldığı hastanede bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Odabaş'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dava dosyasına bilirkişi raporu ulaştı.

Firma yüzde 80 oranında kusurlu bulundu

Elektrik elektronik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisi olmak üzere 3 kişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, olayda zarar görenin cihazın kullanma talimatlarına uymadan elektrikli bisikleti uzun süre şarjda bırakarak uyuması sonucu yüzde 20 oranında kusurunun olduğu ancak batarya koruma sisteminin devreye girmemesi ve elektrikli bisiklette sıcaklık sensörünün bulunmaması veya devreye girmemesi sebebiyle Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 80 oranında kusurunun bulunduğu belirtildi.

"Başka insanların canı yanmasın"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Mehmet Gökay Odabaş'ın üvey babası Hüseyin Özkan, "Oğlumuzun kullandığı elektrikli bisikletin bataryası gece patladı. 5 dakika içinde sanki füze atılmış gibi ev alev aldı. Oğlumuz odasında mahsur kaldığı için duman zehirlenmesinden beyni oksijen alamadı. Hastaneye kaldırıldı, bir hafta hastanede yaşam mücadelesi verdi sonra beyin ölümü gerçekleşti ve oğlumuzu kaybettik. Şirket yüzde 80 kendilerinin kusurlu olduğunu belirten bilirkişi raporu aldırmış. Evimiz yandı kül oldu, sokakta kaldık. Her şeyimiz yandı kül oldu. Şirket yetkililerinden bir kişi arayıp başınız sağ olsun, yapabileceğimiz bir şey var mı diye hiçbir şey sormadılar. Eşim çalışamıyor ikimiz de psikolojik tedavi görüyoruz. Çocuğumuzun mezarı burada, her gün mezara gidip geliyoruz. Bütün zincir marketlerde peynir ekmek gibi Volta marka bisiklet satılıyor. Mahkeme de henüz sonuçlanmadı. Devletin, yetkililerin bu konuyla ilgili bir adım atmasını istiyorum. Bir şekilde cezalarını çeksinler ve bu başkalarının başına gelmesin. Lütfen evinizde bunu şarj etmeyin. Bunlar pimi çekilmiş bomba. O bisikletin bataryası patladığı zaman evde yapabilecekleri hiçbir şeyleri yok. Kendi sönmediği sürece hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bizim evimiz komple yandı. Yatak odamızda balkon olmasaydı biz de ölecektik. Çocuğumuz üniversiteye hazırlanıyordu. Ne umutlarımız, hayallerimiz vardı. Nasip olmadı. Bunun da cezasız kalmasını istemiyoruz. Başka insanların canı yanmasın" dedi.

"En büyük amacımız bir an önce bu ürünlerin toplatılması, mücadelemizi vereceğiz ki başka canlar yanmasın"

Olaya ilişkin konuşan Avukat İrem Aydın ise "Yaşanan bu olay maalesef önlenemeyen ihmal sonucu oluşmuş bizim gözümüzde bir felakettir. Yüzde 80 oranında firmanın kusurlu olduğu rapor edilmiştir. Firmanın kendi aldığı bilirkişi raporu mevcut dosyada. Kendi aldıkları raporda yüzde 80 oranında Volta firmasının kusurlu olduğu, patlamanın bisikletin bataryasındaki teknik arızadan kaynaklandığı rapor edilmiştir. Buna karşılık firma yetkilileri tarafından aileye taziyede bulunulmadı, yitirilen hayatın telafisi yapılmadı. Müvekkilimin acısının bir tarifi yok. Bizim tüm hukuki mücadelemiz ve amacımız, bir daha bir anne böyle bir acı yaşamasın. Piyasada şu anda birçok zincir markette bu firmanın ürünleri halen satışta. Televizyonda reklamları halen dönmekte. Bizim en büyük amacımız bir an önce bu ürünlerin toplatılması. Toplanması için mücadelemizi vereceğiz ki başka canlar yanmasın" şeklinde konuştu. - İSTANBUL