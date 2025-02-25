Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Demirtaş (88) yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı. Yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. - SAMSUN