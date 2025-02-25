Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralanan 88 yaşındaki Seher Demirtaş, hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde 12 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Demirtaş (88) yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı. Yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
img

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
img

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA, Süper Lig ekibinin puanlarını sildi!
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.