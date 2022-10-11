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Henüz evleneli 1 ay olmuştu! Genç damat, işyerinde feci şekilde can verdi

3. Sayfa Haberleri

Henüz evleneli 1 ay olmuştu! Genç damat, işyerinde feci şekilde can verdi

Denizli'nin Çivril ilçesinden 1 ay önce dünya evine giren damat, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte sütlaç pompasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Denizli'de tam 1 ay önce Y.A. ile birlikte görkemli düğünle dünya evine giren Resul Gümüştekin (23), iznini tamamlamasıyla birlikte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftliğe gitti. Sütlaç pompasında görevli güvenlik personeli Resul Gümüştekin, çalıştığı alanda pompadan meydana gelen elektrik akımına kapıldı. İçeri girdiğinde Gümüştekin'i yerde gören arkadaşları ilk müdahaleyi yaparak ihbarda bulundu.

Henüz evleneli 1 ay olmuştu! Genç damat, işyerinde feci şekilde can verdi

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Henüz evleneli 1 ay olmuştu! Genç damat, işyerinde feci şekilde can verdi

GERİYE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Gümüştekin'den geriye 1 ay önce düğünde kayda alınmış görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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