Elektrik akımına kapılan kadın ve çocuk hastanelik oldu

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sungurlu ilçesi Hacettepe Mahallesi Celal Turan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. sokakta oynarken bir anda bayıldı. Bilinci kapalı bir şekilde ailesi tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra çocuğun bayılma sebebini öğrenmek için oyun oynadığı alandaki trafonun yanına giden yengesi Durdu K. de elektrik akımına kapıldı. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durdu K. de tedavi altına alındı. Olayın trafonun yanında bulunan evde meydana gelen elektrik kaçağından kaynaklandığı iddia edildi. Olay yerine giden elektrik dağıtım şirketi personelleri elektriği keserek güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.