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Karabük'te Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük'te Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Karabük’te elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Özaltın, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Özaltın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaltın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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