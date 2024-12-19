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Elektrik Akımına Kapılan Inşaat İşçisi 3. Kattan Düştü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir inşaat işçisi, elektrik hattı ile temas etmesi sonucu akıma kapılarak üçüncü kattan düştü. Ağır yaralanan 29 yaşındaki Feyzullah Sarıca hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi 3'üncü kattan düştü

Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki işçinin durumu ağır

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde inşaatın üçüncü katında çalıştığı esnada elektrik hattının teli ile temas eden 29 yaşındaki işçi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan inşat işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Feyzullah Sarıca (29), elektrik hattının teline temas etti. Bu esnada akıma kapılan Sarıca, 3'üncü kattan aşağıya düştü. İnşaatta diğer çalışanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Feyzullah Sarıca, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Elektrik Akımına Kapılan Inşaat İşçisi 3. Kattan Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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