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Elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı'nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre, "Bismil" yazılı elektrikli tabelaya dokununca elektrik akımına kapıldı. Çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğunun tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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