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Elbistan'da deprem sonrası çıkarılan 37 çelik kasa açıldı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şuana kadar teslim alınmayan 37 çelik kasa açıldı. Kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem sonrasında enkaz altından çıkarılan ve şuana kadar teslim alınmayan 37 çelik kasa açıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elbistan ilçesinde enkazdan çıkartılan çelik kasaların Elbistan Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon koordinesinde açıldığı, kasaların içerisinden çıkarılan eşya ve belgelerin sahiplerine veya varislerine teslim edildiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza edilen 37 çelik kasanın komisyon eşliğinde açılmaya başlanıldığı, açılan kasalardan 10'unun boş olduğu, 26 kasada değersiz evrak ve eşyaların bulunduğu, 1 kasada ise toplam 1397 tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen materyal tespit edildiği belirlendi.

Açılan kasalardan 12'sinin sahibi tespit edilerek teslimi yapıldığı, içerisinde değersiz evrak ve eşya bulunan 14 kasayla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, içerisinde tarihi eser niteliğinde materyallerin bulunduğu kasa ile ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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