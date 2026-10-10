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Elazığ-Tunceli karayolunda tır şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

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Elazığ-Tunceli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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