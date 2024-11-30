Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı

Elazığ-Tatvan Demir Yolu Hattı 6 Gün Süreyle Kapalı Kalacak

Elazığ-Tatvan Demir Yolu Hattı 6 Gün Süreyle Kapalı Kalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altyapı çalışmaları nedeniyle Elazığ-Tatvan demir yolu hattı 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında tren trafiğine kapatılacak. Van Gölü Ekspresi seferleri de değişecek ve 4 bölgesel tren seferi iptal edildi.

Altyapı çalışmaları nedeniyle Elazığ-Tatvan demir yolu hattının 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında tren trafiğine kapatılacağı bildirildi. Bu süreçte Van Gölü Ekspresi seferlerinin Elazığ'da sonlandırıp 5 Aralık'ta yeniden hareket edeceği, ayrıca Elazığ-Tatvan arasında planlanan 4 bölgesel tren seferinin iptal edildiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), altyapı çalışmaları nedeniyle Elazığ-Tatvan demir yolu hattının 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında 6 gün süreyle tren trafiğine kapatılacağını duyurdu. Bu süre zarfında bazı tren seferleri iptal edilecek veya güzergahları değiştirilecek. Yapılan açıklamada ise, "Van Gölü Ekspresi, 3 Aralık 2024 tarihinde Ankara'dan hareket ederek seferini Elazığ'da tamamlayacak. Tren, 5 Aralık 2024 tarihinde yeniden Elazığ'dan hareket edecek Elazığ-Tatvan arasında işleyen bölgesel trenler, 3 ve 6 Aralık'ta Elazığ'dan çıkan, 4 ve 7 Aralık'ta ise Tatvan'dan çıkan olmak üzere toplam 4 sefer iptal edilmiştir. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına seyahat planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri önemle rica edilir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih belli oldu
img

"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyordu, yüzünü gerdirdi
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Amedspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Amedspor-Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? KIZILCIK ŞERBETİ 79. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Masterchef 30 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.