Haberler

Elazığ Mustafapaşa'da kadın, güvenlik önlemi almadan çatıya halı serdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Mustafapaşa'da kadın, güvenlik önlemi almadan çatıya halı serdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kadın, herhangi bir güvenlik önlemi almadan binanın çatısına çıkarak yıkadığı halıları serdi. O anlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirirken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir kadın, binanın çatısına herhangi bir tedbir almadan çıkarak halı serdi. Görenlerin yüreklerini ağzına getiren olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kadın, yıkadığı halıları binanın çatı kısmına serdi. Herhangi bir tedbir almadan canını hiçe sayan kadının rahat tavırları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi

Altın fiyatları için kritik gün! Saat 15.30'da her şey değişebilir

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan uçak saldırısına ilk açıklama! 'İran mı?' sorusuna cevap verdi

Uçak saldırısına Trump'tan ilk açıklama! O soruya "Evet" dedi
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı

Fon krizinde paralar ne zaman ödenecek? Beklenen toplantı sona erdi
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş
Kas hastası milli sporcu, hakem eşiyle tanıştıktan sonra dünya rekoru kırdı! 3 yılda 10 altın madalya

25 yaşına kadar dört duvar arasındaydı! Eşiyle dünya rekoru kırdı
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi