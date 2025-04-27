Elazığ Merkezli Deprem Malatya'da Hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Elazığ merkezli deprem Malatya'da hissedildi
MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,31 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Sarsıntının ardından Malatya ve çevresinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla sokaklara çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa