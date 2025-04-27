Elazığ merkezli deprem Malatya'da hissedildi

MALATYA - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,31 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sarsıntının ardından Malatya ve çevresinde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla sokaklara çıktı.