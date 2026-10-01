Elazığ Kovancılar'da Çakırkaş köyündeki anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı