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Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Evlerinde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
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Elazığ’da gece saatlerinde çıkan ev yangınında yoğun dumandan etkilenen Ağa ve Hayriye Üykü çifti hayatını kaybetti; alevlerin küle çevirdiği ev kullanılamaz hale geldi.

  • Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında müstakil bir evde çıkan yangında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti.
  • Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
  • Yangında ev kullanılamaz hale geldi ve kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangın dehşeti, iki can aldı. Koçyiğitler köyüne bağlı Ürünlü mezrasında müstakil bir evde çıkan alevler, Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’ye mezar oldu.

DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Köylülerin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Ancak eve giren ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kaldıkları belirlenen Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Soğutma çalışmalarının ardından tamamen küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken, talihsiz çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Köyde büyük üzüntüye yol açan olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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