Elazığ Karakoçan'da pancar yüklü tır şarampole devrildi, kazada yaralanan olmadı

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde pancar yüklü tır devrildi.

Kaza, Karakoçan'ın Kuşçu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü 23 ADR 793 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Pancarlar iş makineleri ile başka bir araca yüklenirken tırın kaldırılması için bölgeye vinç gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı