Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18'de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad'dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18'de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi. - ELAZIĞ