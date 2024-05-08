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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18'de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada merkez üssü Sivrice ilçesinde saat 04.18'de yerin 11 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivrice Elazığ Deprem AFAD Deprem 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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