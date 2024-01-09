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Elazığ İl Özel İdaresi Mühendisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Elazığ-Malatya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elazığ İl Özel İdaresinde çalışan mühendis Ramazan Bulut son yolculuğuna uğurlandı.

Görev dönüşü Elazığ- Malatya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elazığ İl Özel İdaresinde çalışan mühendis Ramazan Bulut son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 23 EA 974 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada, Ramazan Bulut olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ramazan Bulut'un cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından araç içerisinden çıkartılarak otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Bulut, Sarayatik Camisinde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığında defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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