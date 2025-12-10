Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler müdahale ve tahliye uygulamalarıyla tatbikatı başarıyla tamamladı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası acil durum planı devreye alındı. Depremin etkisiyle hastanenin C blok Yeni Doğan Yoğun Bakım bölümünde elektrik kaynaklı yangın çıktığı varsayılarak ekipler kısa sürede harekete geçti. Kırmızı kod verilmesinin ardından söndürme, ilk yardım ve kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken yoğun bakımdaki hastalar tahliye edilerek güvenli alana taşındı. AFAD ve UMKE ekipleriyle koordineli çalışan hastane personeli, muhtemel yaralı akışına hazırlık amacıyla bahçede triaj alanı kurdu. Tatbikat kapsamında yemekhanede yaralanma vakası da canlandırılarak yaralı kişi acil servise sevk edildi. Hastane yönetimi tarafından başarıyla tamamlanan tatbikat yeşil kod ile sonlandırıldı.

Ekipler müdahale ve tahliye uygulamalarıyla tatbikatı başarıyla tamamlarken Hastane Başhekimi Dr. Fatih Demir ise " Olası afetlere en hızlı şekilde müdahale edebilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.