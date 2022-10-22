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Elazığ haberleri! Elazığ'da fıkra gibi olay: Haber alınamayan çocuğun evinde kulaklıkla uyduğu ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberleri! Elazığ'da fıkra gibi olay: Haber alınamayan çocuğun evinde kulaklıkla uyduğu ortaya çıktı

Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da bir çocuk için kendisinden haber alınamadığı ihbarını alan güvenlik güçleri, eve girince çocuğun kulaklık ile uyuya kaldığını belirledi.

Elazığ'da bir çocuk için kendisinden haber alınamadığı ihbarını alan güvenlik güçleri, eve girince çocuğun kulaklık ile uyuya kaldığını belirledi.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Çatal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarı çıkan ve çocuklarından bir türlü haber alamayan aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çocuğun yaşadığı evin önüne gelip aile bireyleri ile görüşen ekipler, evin kapısının kilitli olması nedeni ile itfaiyeden yardım istedi. Kapının açılmasının ardından odaları arayan ekipler arka odada birinin olduğunu gördü. Görevliler, 'Kendisinden haber alınamadığı' ihbarı yapılan çocuğu, odada kulaklıkla uyurken buldu. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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