Elazığ’daki trafik kazasında ölen 2 kadının iş için kentte bulunduğu öğrenildi

Elazığ'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kadının işi için bir süredir Elazığ'da bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 NGZ 131 plakalı otomobil ile Fiat marka 34 KCT 451 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada Nursel Esmer (36) ve Özgül Dolu (51) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İki aracın çarpıştığı saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, kazanın ardından hayatını kaybeden Nursel Esmer ve Özgül Dolu'nun Elazığ'da bulunma nedeni de ortaya çıktı. Esmer ve Dolu'nun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasına ürün takibi yapmak amacıyla iş için kentte kaldıkları öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Esmer'in cenazesi Batman'a, Dolu'nun cenazesi ise İzmir'e gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı