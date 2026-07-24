Elazığ'da Ekili Tarlada Yangın Panik Yarattı
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenden dolayı ekili tarlada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı