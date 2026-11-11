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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Elazığ’da kamyonet, yolcu minibüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyonet, yolcu minibüsü ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet, yolcu minibüsü ve hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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