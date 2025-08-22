Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da bir minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFT 405 plakalı minibüs 23 ACD 891 plakalı ve 23 ABP 751 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
