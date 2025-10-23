Elazığ'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 İnek Telef Oldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde sağanak yağış sırasında bir bahçeye düşen yıldırım sonucu 2 inek telef oldu. Üretici durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Olay, Palu ilçesi Köklüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün etkili olan sağanak yağış sırasında bir bahçeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 inek telef oldu. Üretici durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Aynı zamanda ev içerisinde de bazı elektronik cihazların zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa