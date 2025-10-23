Elazığ'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 İnek Telef Oldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 inek telef oldu.

Olay, Palu ilçesi Köklüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün etkili olan sağanak yağış sırasında bir bahçeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 inek telef oldu. Üretici durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Aynı zamanda ev içerisinde de bazı elektronik cihazların zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ