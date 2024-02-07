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Elazığ'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.H., 23 AAD 067 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Elazığ Güvenlik Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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