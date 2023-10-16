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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede yaşayan C.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 19 kök Hint keneviri ve 280 gram kubar esrar ele geçiren ekipler, C.D. ve beraberindeki S.Ç, H.Ş, M.D'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.