Elazığ'da 7 aylık bebeğin üzerine çorba döküldü

Elazığ'da üstüne çorba dökülerek yaralanan 7 aylık bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'nde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 aylık Z.E.B.'nin üzerine kasede bulunan çorba döküldü. İlk müdahaleyi yapan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vücudunda yanık oluşan bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı